UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Богиня: Лилия Ребрик в ярко-красном платье показала, как готовится ко Дню влюбленных

Автор: Lite

Украинская ведущая Лилия Ребрик готовится праздновать День всех влюбленных. Она устроила между своими фанатами опрос, как лучше поздравить свою вторую половинку.

Ребрик запостила в своем Instagram фото в ярком красном платье и рассказала, как относится к этому празднику.

Популярные новости
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес 12 февраля 2021
Принцесса Евгения рада, что ее новорожденный сын не получит титула: может обернуться проклятием 10 февраля 2021
Это очередной скандал: Тина Кароль поразила черным латексом и разноцветными глазами 12 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце 11 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 09 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021

"Ми люди прості: китайський новий Рік не відзначаємо! Але я все ж нагадаю: рік бика нарешті по всіх законах настав! Хай він буде для вас фантастичним!
Хоча зрештою, свят у нас вистачає! На носі - День закоханих! І, на відміну від нового року за місячним календарем, День святого Валентина у нас в Україні прижився непогано", - написала Ребрик.

Поэтому ведущая попросила совета: написать в комментариях, стоит ли поздравлять с этим праздником родственников, друзей, любимых коллег или только своих половинок?

"І що купуєте у подарунок на це свято? Щось грандіозне чи обходитеся аалентинкою, зробленою власноруч?", - спросила ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники Лили рассказали ей о своих семейных традициях, кто-то поздравляет всех, кто-то не поздравляет даже мужа. В одном сошлись практически все: что Лилия в своем ярко-красном платье выглядит просто фантастически красивой.

  • Богиня
  • Красуня на всі 100
  • Красотка

Напомним, раньше Лилия Ребрик раскрыла фанатам секрет достижения целей: успех ближе, чем кажется.

Также Лилия поделилась простым рецептом чизкейка. Пальчики оближешь!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Лилия Ребрикведущая
Читайте также
8-летняя дочь Лилии Ребрик снялась в кино: досталась сложная роль
Больше не тайна: Лилия Ребрик призналась, чем занимаются ведущие во время рекламы (видео)
Прогноз погоды