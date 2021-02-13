Богиня: Лилия Ребрик в ярко-красном платье показала, как готовится ко Дню влюбленных

"Ми люди прості: китайський новий Рік не відзначаємо! Але я все ж нагадаю: рік бика нарешті по всіх законах настав! Хай він буде для вас фантастичним!

Хоча зрештою, свят у нас вистачає! На носі - День закоханих! І, на відміну від нового року за місячним календарем, День святого Валентина у нас в Україні прижився непогано", - написала Ребрик.

Поэтому ведущая попросила совета: написать в комментариях, стоит ли поздравлять с этим праздником родственников, друзей, любимых коллег или только своих половинок?

"І що купуєте у подарунок на це свято? Щось грандіозне чи обходитеся аалентинкою, зробленою власноруч?", - спросила ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники Лили рассказали ей о своих семейных традициях, кто-то поздравляет всех, кто-то не поздравляет даже мужа. В одном сошлись практически все: что Лилия в своем ярко-красном платье выглядит просто фантастически красивой.