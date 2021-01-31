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Богиня Мальдив: Никитюк в прозрачном халате подразнила волнительными формами на фоне заката

Новина українською → Мальдивы, Воскресенье 31 января 2021 11:17
Богиня Мальдив: Никитюк в прозрачном халате подразнила волнительными формами на фоне заката Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк не отстает от звездных коллег и друзей – для зимнего отпуска она облюбовала Мальдивы, где также недавно отдохнули Санта Димоплос с мужем и дочкой, а также Слава из группы НеАнгелы. Ведущая не упускает возможность покрасоваться в многочисленных купальниках и продемонстрировать лишний раз стройные формы. В этот раз Леся очаровывала поклонников атмосферным снимком на фоне заката и океана.

На странице в Instagram она показала фото со спины – кадр будто сделан случайно. В центре красочной фотооткрытки – длинноногая Леди Ле в прозрачном халате-накидке, наброшенном поверх бикини. Волосы звезды собраны в пучок на затылке. Она идет о узкой кромке бассейна, уходящего в океан.

Богиня Мальдив: Никитюк в прозрачном халате подразнила волнительными формами на фоне заката

Леся показала атмосферные кадры на закате (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Шо там в Києві? Сніг?" - спросила у поклонников ведущая в шутливой форме. "Богиня", - сделала комплимент Санта Димопулос. Поклонники Леди Ле стали докладывать ей о погодных условиях в своем городе и попутно делать комплименты.

  • Красота
  • Какое фото, Леся
  • Огонь, что тут сказать
  • Фото сказочное
  • Ну как всегда - шик
  • Богиня Мальдив
  • Прекрасна
  • Леська, ти супер
  • Крутое фото
  • Царевна лебедь
  • Нереальная

К слову, Леся в разделе сторис показала свой "образ дня", который состоял из оригинального бикини на завязках, подчеркнувшем стройные формы ведущей. Она также устроила подводную фотосьемку.

Напомним, что ранее Леся Никитюк сделала честное признание о личной жизни.

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