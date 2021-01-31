Богиня Мальдив: Никитюк в прозрачном халате подразнила волнительными формами на фоне заката

Леся Никитюк не отстает от звездных коллег и друзей – для зимнего отпуска она облюбовала Мальдивы, где также недавно отдохнули Санта Димоплос с мужем и дочкой, а также Слава из группы НеАнгелы. Ведущая не упускает возможность покрасоваться в многочисленных купальниках и продемонстрировать лишний раз стройные формы. В этот раз Леся очаровывала поклонников атмосферным снимком на фоне заката и океана.

На странице в Instagram она показала фото со спины – кадр будто сделан случайно. В центре красочной фотооткрытки – длинноногая Леди Ле в прозрачном халате-накидке, наброшенном поверх бикини. Волосы звезды собраны в пучок на затылке. Она идет о узкой кромке бассейна, уходящего в океан.

Леся показала атмосферные кадры на закате (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Шо там в Києві? Сніг?" - спросила у поклонников ведущая в шутливой форме. "Богиня", - сделала комплимент Санта Димопулос. Поклонники Леди Ле стали докладывать ей о погодных условиях в своем городе и попутно делать комплименты.

Красота

Какое фото, Леся

Огонь, что тут сказать

Фото сказочное

Ну как всегда - шик

Богиня Мальдив

Прекрасна

Леська, ти супер

Крутое фото

Царевна лебедь

Нереальная

К слову, Леся в разделе сторис показала свой "образ дня", который состоял из оригинального бикини на завязках, подчеркнувшем стройные формы ведущей. Она также устроила подводную фотосьемку.

Напомним, что ранее Леся Никитюк сделала честное признание о личной жизни.