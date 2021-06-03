Богиня пляжа: Тина Кунаки покорила идеальной фигурой в купальнике

Тина Кунаки - обладательница безупречной фигуры и яркой эффектной внешности. Не удивительно, что молодая жена Венсана Касселя предпочитает сама демонстрировать купальники собственного производства.

На новом фото она позирует в ретро-бикини в бельевом стиле от CUUP.

Тина стоит возле пальмы, загадочно глядя в камеру. Образ Кунаки составили белый купальник в бельевом стиле, дополненный ремнем с крупными бусинами. Волосы звезде заплели в мелкие косички, что сделало образ загорелой красавицы еще более экзотическим.

Стоило фото появиться на странице бренда в сети, как на Тину обрушился шквал комплиментов: "Королева", "Огонь", "Хороша", "Богиня пляжа"… Сама девушка поспешила сделать репост снимка себе в сториз.

Тина Кунаки покорила стройной фигурой (фото: instagram.com/cuup)

К слову, Тина часто сама демонстрирует модели собственной линии. Девушка обожает комплекты в стиле ретро с широкими лямками и трусиками с высокой посадкой. Хотя на точеной фигуре красотки любой фасон смотрится отлично. Напомним, этим летом ретро-модели вновь на пике популярности.

Тина Кунаки с другом (фото: instagram.com/tinakunakey)

В своем блоге Кунаки также показала фото со своим другом. На общем фото молодые люди обнимаются, стоя посреди улицы. На Тине надето крошечное черное платье с пышной юбкой, которое зрительно сделало ее ноги просто бесконечными.