Молодая жена Венсана Касселя прилетела в Киев: модель показала фото из столицы

Тина Кунаки прилетела в Украину. Известная 24-летняя модель и супруга знаменитого французского актера Венсана Касселя принимала участия в съемках рекламы, которая проходила в Киеве.

Она также опубликовала фото и видео из столицы Украины в своем Instagram .

В кадре девушка появилась в черных кожаных брюках и блузке с объемными рукавами.

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Кроме того, в сториз Кунаки показала вид из своего гостиничного номера. На фотографии видно работников, которые, вероятно, мыли окна.

Тина Кунаки опубликовала фото из окна номера отеля в Киеве (фото: instagram.com/tinakunakey)

Украинские фанаты поздравили модель с приездом в нашу страну, и подчеркнули, что правильно писать не "Кiev", а "Kyiv".