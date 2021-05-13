Богиня! Потап восхитился Каменских в роскошном атласном мини на премии YUNA 2021

Певица появилась на красной дорожке мероприятия в роскошном образе. Для выхода в свет она выбрала черное атласное плате-мини с объемными буфами, расшитое золотыми узорами и цепями в области горловины и юбки.

Настя довершила шикарный вечерний лук массивными золотыми свисающими серьгами и браслетом из одного ювелирного набора. Обувь – изящные черные босоножки с тонкой шнуровкой.

Звезда уложила волосы в идеально гладкою прическу и предпочла макияж со "smokey eyes" и нюдовой нейтральной помадой.

Настя восхитила оригинальным маленьким черным платьем (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап не устоял перед чарами роскошной жены и оставил под ее фотосетом комментарий: "Богиня!"

Поклонники пары горячо поддержали продюсера и разделили его мнение.

Нереальная

Красавица

Настя, Вы богиня. Образ нереально крутой. Вам очень идет

Платье – огонь

Прекрасная ,очень подходит этот образ

Просто шикарная

Очень женственно

Черная королева

Невероятно стильная и красивая как всегда

Супер, образ огонь

Самая лучшая и самая очаровательная

Настя, сияешь как бриллиант

Настя с удовольствием давала интервью. В частности, она пообщалась с Катей Осадчей.