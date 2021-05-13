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Богиня! Потап восхитился Каменских в роскошном атласном мини на премии YUNA 2021

Автор: Lite

Настя Каменских всегда подбирает трендовые и ультрамодные наряды, независимо от повода – она выглядит одинаково стильно и на отдыхе, и на светских мероприятиях. Так, певица показала фото с красной дорожки премии YUNA 2021, которая состоялась в среду, 12 мая в киевском Дворце "Украина".

Соответствующие фото артистки в образе "черной королевы" появились в Instagram.

Певица появилась на красной дорожке мероприятия в роскошном образе. Для выхода в свет она выбрала черное атласное плате-мини с объемными буфами, расшитое золотыми узорами и цепями в области горловины и юбки.

Настя довершила шикарный вечерний лук массивными золотыми свисающими серьгами и браслетом из одного ювелирного набора. Обувь – изящные черные босоножки с тонкой шнуровкой.

Звезда уложила волосы в идеально гладкою прическу и предпочла макияж со "smokey eyes" и нюдовой нейтральной помадой.

Настя восхитила оригинальным маленьким черным платьем (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап не устоял перед чарами роскошной жены и оставил под ее фотосетом комментарий: "Богиня!"

Поклонники пары горячо поддержали продюсера и разделили его мнение.

  • Нереальная
  • Красавица
  • Настя, Вы богиня. Образ нереально крутой. Вам очень идет
  • Платье – огонь
  • Прекрасная ,очень подходит этот образ
  • Просто шикарная
  • Очень женственно
  • Черная королева
  • Невероятно стильная и красивая как всегда
  • Супер, образ огонь
  • Самая лучшая и самая очаровательная
  • Настя, сияешь как бриллиант

Настя с удовольствием давала интервью. В частности, она пообщалась с Катей Осадчей.

Напомним, что ранее Потап показал романтические снимки с Каменских из Мексики, куда прилетал к жене во время ее ретрита с подругами.

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