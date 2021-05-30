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Богиня! Загорелая Леся Никитюк свела с ума идеальной фигурой в бикини

Автор: Lite

Телеведущая Леся Никитюк может похвастаться точеной фигурой. Сейчас она отдыхает в Турции и не упустила случая порадовать поклонников жарким кадром в купальнике.

Пикантным снимком теледива поделилась на своей странице в Instagram.

Перед камерой загорелая Леся предстала в мокром бикини темно-зеленого цвета. Она соблазнительно выгнулась на шезлонге, демонстрируя тонкую талию и длинные ноги. В руке ведущая держит бокал с коктейлем.

"Miss Pantenol 2021", - шутливо подметила Леди Ле, намекая на свой цвет кожи.

Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Позже Никитюк в очередной раз продемонстрировала отменное чувство юмора и сняла забавный видеоролик.

В нем звезда в черном бикини вознамерилась оседлать надувного единорога, который плавает в бассейне. Однако даже после многочисленных попыток у Леси это не получилось, после чего ведущая в шутку психанула и стала бить игрушкой о борт бассейна.

"Якщо осідлати коня не виходить з першого разу...то обовязково вийде...з ніякого. Така Вот мудрість. Всім гарної неділі", - прокомментировала видео Никитюк.

Фолловеры оценили усилия ведущей, а также ее роскошную фигуру, о чем и сообщили в восторженных комментариях.

  • Богиня!!
  • Леся вже згоріла, красуня
  • Міс Всесвіт всіх віків
  • Сексапильная
  • Ох і Леська, красуня
  • Фигура классная
  • Вот это сочная шарлотка
  • Леся Ивановна, не психуйте. У вас обязательно получится
  • Коняка трапилася норовиста
  • Эти ноги
  • Кінь зверху
  • Смешно!!! Несколько раз пересмотрела
  • Леся Ти чудо

Напомним, ранее Леся Никитюк восхитила стильным луком на фоне невероятного заката.

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Новости Украины Леся Никитюкведущаяфигура