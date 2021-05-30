Богиня! Загорелая Леся Никитюк свела с ума идеальной фигурой в бикини

Перед камерой загорелая Леся предстала в мокром бикини темно-зеленого цвета. Она соблазнительно выгнулась на шезлонге, демонстрируя тонкую талию и длинные ноги. В руке ведущая держит бокал с коктейлем.

"Miss Pantenol 2021", - шутливо подметила Леди Ле, намекая на свой цвет кожи.

Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Позже Никитюк в очередной раз продемонстрировала отменное чувство юмора и сняла забавный видеоролик.

В нем звезда в черном бикини вознамерилась оседлать надувного единорога, который плавает в бассейне. Однако даже после многочисленных попыток у Леси это не получилось, после чего ведущая в шутку психанула и стала бить игрушкой о борт бассейна.

"Якщо осідлати коня не виходить з першого разу...то обовязково вийде...з ніякого. Така Вот мудрість. Всім гарної неділі", - прокомментировала видео Никитюк.

Фолловеры оценили усилия ведущей, а также ее роскошную фигуру, о чем и сообщили в восторженных комментариях.