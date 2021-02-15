Большая и настоящая: Наталья Могилевская впервые рассказала о своей любви
Наталья Могилевская разоткровенничалась в честь Дня святого Валентина и рассказала поклонникам о своей большой любви.
В своем Instagram певица запостила яркие снимки в красном платье и поделилась своей историей.
Наталья призналась, что это была ее первая любовь, и она случилась с ней в 11 лет.
"Он с родителями переехал в другой район города, и моему принцу пришлось сменить школу. Это была детская, платоническая любовь. Однажды на 8 Марта он подарил мне 2 тюльпана, потому что на третий денег не хватило. Это было и мило и смешно. Мои родители называли его и его друзей, которые прибегали ко мне под дом и бросали камушки в окна, - пистолетиками", - поделилась Могилевская.
Могилевская призналась, что снова увиделись уже через десять лет.
"Как раз тогда вышла песня "Ла-ла-ла". Мы снова встретились - и это уже была большая, настоящая любовь. Не было ни одного поезда или самолета с гастролей, с которого он бы не встретил меня с цветами", - рассказала Наталья.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Напомним, Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему: может ли вернуться любовь через время?