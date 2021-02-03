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Это все ретроградный Меркурий: Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему

Новина українською → Среда 03 февраля 2021 15:21
Это все ретроградный Меркурий: Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Украинская певица Наталья Могилевская не раскрывает, кем сейчас занято ее сердце. Недавно она взбудоражила своих поклонников тем, что призналась в любви коллеге по сцене Ирине Билык.

Потом фанаты "застукали" ее с бойферендом-миллионером в очереди за оливье. Олег Рыжов - бизнесмен, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса.

А на этот раз певица и вовсе заговорила о любви к эксу. Наталья запостила снимок - черно-белый портрет покорил фанатов нежностью и изысканностью. Могилевская спросила у поклонников, случалось ли с ними, что вдруг вспыхивает любовь к кому-то из прошлого.

Это все ретроградный Меркурий: Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Как вы думаете, может ли вернуться любовь к бывшему через время?", - лаконично поинтересовалась Наталья.

Поклонницы. в большинстве, ответили своей любимице, что лучше пусть к ней придет новая любовь - а прошлое лучше оставить в прошлом.

  • Лучше пусть приходит новая любовь
  • Можливо, але осторожність не завадить, можливо - це просто гра, в кожного по-своєму, забагато шансів давати не варто
  • Это все ретроградный Меркурий
  • Думаю, возвращаться плохая примета
  • Уже не то пальто
  • Пережеванное - уже невкусно

Напомним, Наталья Могилевская - настоящая икона стиля для своих фолловеров. Например, этот образ просто взорвал сеть, поклонники назвали Наталью голливудской звездой.

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