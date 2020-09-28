Больше не одна: постройневшая Адель нашла нового бойфренда

Певица Адель в последние годы пережила много событий, перевернувших ее жизнь с ног на голову. После расставания с мужем Саймоном Конекки девушка на какое-то время пропала из поля зрения фанатов. А когда вернулась, публика не поверила своим глазам: вместо привычной "пухленькой" певицы перед ними была резко постройневшая дива. К изумлению фанатов, Адель удалось скинуть несколько десятков килограммов. Теперь, похоже, перемены коснулись и ее личной жизни.

Адель похорошела и начала новую жизнь (фото: instagram.com/adele)

Как сообщает портал Daily Mail, исполнительница нашла нового бойфренда. Адель стала проводить подозрительно много времени с 38-летним репером Skepta. На днях исполнительницу заметили в одном из центров виртуальной реальности в Лондоне вместе с парнем и его другом. Говорят, компания веселилась так громко, что голос Адель был слышен по всей округе. К слову, ранее рэпер, которого СМИ "сватают" певице, встречался с Наоми Кэмпбелл.

Певице приписывают новый роман (фото: instagram.com/adele)

Напомним, со своим экс-супругом Адель начала встречаться в 2011-м году. Спустя год у пары родился сын Анджело. Еще через несколько лет, в 2017-м году, пара решила узаконить отношения. Но семейное счастье оказалось недолгим: уже через два года супруги объявили о расставании, которое певице далось нелегко.

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