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Я боялась, что это навсегда: Хейли Бибер рассказала о болезни мужа и семейных трудностях

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Среда 03 ноября 2021 21:23
Я боялась, что это навсегда: Хейли Бибер рассказала о болезни мужа и семейных трудностях Джастил и Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Хейли и Джастин Бибер всегда были образцовой парой, которая поддерживала друг друга в трудные времена. И первый год совместной жизни стал настоящим испытанием. О самых темных временах супружеской жизни рассказала модель и бизнесвумен.

Хейли и Джастин Бибер стали героями подкаста In Good Faith with Chelsea & Judah Smith.

"Я помню, как звонила маме несколько раз. Однажды мы были в Бруклине, и я позвонила ей, я плакала и говорила: "Я просто не могу этого сделать. Я никак не смогу сделать это, если так будет всегда". И я просто помню, что мама была так спокойна по телефону. Она сказала: "Это пройдет, и с тобой все будет в порядке, и он будет здоров, и мы тебя поддерживаем". И я действительно чувствую, что это нас очень поддерживало", - говорит Хейли, вспоминая депрессию мужа.

Я боялась, что это навсегда: Хейли Бибер рассказала о болезни мужа и семейных трудностяхПервый год супружеской жизни был самым сложным (фото: instagram.com/haileybieber)

По словам девушки, после она была уверена - Джастин сможет вылечиться, нужно только подождать. Но это и было главной сложностью - ведь неизвестно, сколько времени бы ушло на это. Тем не менее, все сложилось хорошо. И сам певец уверен, что вылечила его именно Хейли - своей любовью и заботой.

Я боялась, что это навсегда: Хейли Бибер рассказала о болезни мужа и семейных трудностяхХейли Бибер буквально спасла мужа (фото: instagram.com/haileybieber)

Напомним, певец отправился лечиться в 2019-м году, всего через несколько месяцев после свадьбы.

"Я думаю, что у меня было много проблем с отторжением, с которыми мне приходилось бороться, но она была рядом со мной каждый день. И я просто наблюдал это снова, и снова, и снова. И я просто стал более защищенным и более уверенным в том, где мы были в наших отношениях", - поделился воспоминаниями и сам Джастин.

Также недавно стало известно, что экс-возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес нашла нового парня.

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