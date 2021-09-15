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Джастин и Хейли Бибер спровоцировали слухи о пополнении в семье: невозможно скрыть

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США, Среда 15 сентября 2021 17:28
Джастин и Хейли Бибер спровоцировали слухи о пополнении в семье: невозможно скрыть Джастин и Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Джастин и Хейли Бибер всегда рассказывали, что мечтают создать большую семью в молодом возрасте. И похоже, они уже активно работают над этим.

Совместное появление пары на Met Gala спровоцировало волну слухов о беременности Хейли.

24-летняя Хейли Бибер была одета в облегающее черное платье с соблазнительным декольте и ничем не выдавала возможную беременность. А вот ее 27-летний муж Джастин Бибер своим поведением заставил публику задуматься. Дело в том, что певец то и дело клал руки на живот жены, чего обычно не делал. Хотя он, стоит признать, всегда ведет себя крайне нежно и трепетно с девушкой во время их совместных выходов.

Джастин и Хейли Бибер спровоцировали слухи о пополнении в семье: невозможно скрытьДжастин и Хейли Бибер спровоцировали слухи о пополнении в семье: невозможно скрытьДжастин и Хейли Бибер спровоцировали слухи о пополнении в семье: невозможно скрытьДжастин и Хейли Бибер на красной дорожке (фото: instagram.com/haileybieber)

Разумеется, сама пара никаких комментариев по этому поводу не давала. Ранее в интервью Хейли призналась, что в Джастине нашла то, что искала. И надеется прожить с ним всю жизнь.

Сначала мы были друзьями очень долго, прежде чем возникло что-то романтическое. Но мы всегда знали, что придерживаемся того, чего хотим от будущего. Мы говорили о желании выйти замуж в молодом возрасте, о молодой семье и построении жизни. Еще до того, как мы узнали, что хотим быть друг с другом, - рассказала Хейли. - Я все время узнаю новое о нем, о себе и о наших отношениях. У нас бывают небольшие ссоры и прочее, с чем иногда приходится работать? Да, конечно, но это никогда не было похоже на работу, потому что я так его люблю. Я вижу с ним вечность".

Также мы писали про самые ослепительные образы звезд с красной дорожки Met Gala 2021.

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