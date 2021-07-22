Брежнева рассказала о жизни на грани и планах с Меладзе: "неделю зализываешь раны"

"Раньше я могла так — неделю без сна, работа, вперед! — а потом неделю зализываешь раны, потому что у тебя герпес, цистит, отит, нос не дышит, глаз плачет. Только эти жертвы никому не нужны. Они не приносят никому никакого плюса, только минусы", - вспоминает о жизни на пределе певица.

Сейчас артистка нашла балланс между своими активностями и ко всему подходит взвешенно. Она нащупала свой темп и провела паралель между походом в горы и жизненным ритмом.

Вера привыкла работать на износ, но отказалась от жизни на пределе возможностей (фото: instagram.com/ververa)

"Я когда слишком быстро иду, у меня пульс фигачит, мне вообще не в кайф. Я задыхаюсь, покрываюсь красными пятнами, потом прихожу и думаю: “Зачем вообще я это делала?”. Когда ты идешь в своем темпе — ты доходишь до той же точки. И доходишь с удовольствием", - привела пример и поделилась аллегорией звезда.

Так, Вере необходимо качественно отдохнуть, чтобы потом продуктивно работать и аккумулировать силы на реализацию задуманного.

"Я нашла для себя свой собственный ритм, собственную возможность восстанавливаться. Для кого-то активный отдых в жизни - это восстановление, а мне сначала нужно чуть-чуть передохнуть, а потом уже хочется и спортом позаниматься, и другими вещами", - призналась Вера. Она уточнила, что с удовольствием увлекается хайкингом и north walking (ходьба с палочками).

Брежнева уже придумала, как и с кемвстретит преклонный возраст (фото: instagram.com/ververa)

Также Брежнева заговорила о своей семье и поделилась мечтой, которую планирует воплотить в преклонном возрасте.

"Подумала, что когда буду бабулечкой семидесяти лет, возьму себе прицеп и поеду со своим дедулечкой путешествовать на нем. Хотя, уверена, это случится гораздо раньше", - убеждена Брежнева.