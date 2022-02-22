Бритни Спирс получит 15 миллионов за выпуск книги о своей жизни

За публикацию книги о жизни Бритни боролись сразу нескольких издателей, по словам одного инсайдера - "это одна из крупнейших сделок за все время после Обамы".

Права на книги Барака и Мишель Обамы были проданы в 2017 году, за более чем 60 миллионов долларов. В 2001 году Билл Клинтон заключил сделку на 15 миллионов долларов за свою пост-президентскую книгу "Моя жизнь".

Спирс решилась написать мемуары после выпущенной в январе этого года книги ее младшей сестры Джейми Линн - "Вещи, которые я должна была сказать".

"Поздравляю, бестселлер…...тебе хватает наглости продавать книгу сейчас и говорить чушь, но твоя чертова ложь…..Я бы хотела, чтобы ты прошла тест на детекторе лжи, так чтобы все эти люди увидели, что ты лжешь обо мне сквозь зубы!!!! Я желаю, чтобы всемогущий, Господь, мог бы спуститься и показать всему миру, что ты лжешь и делаешь на мне деньги !!!! Ты ничтожество, Джейми Линн." - обрушилась Бритни с критикой на свою сестру в недавно удаленном посте в своем Instagram.

За певицу также вступился её адвокат Мэтью Розенгарт.

"Хотя Бритни не читала и не собирается читать вашу книгу, она и миллионы ее поклонников были потрясены, увидев, как вы использовали ее для получения денежной выгоды. Она не должна и не будет это терпеть",- написал он.

С тех пор, как в ноябре, ровно через 13 лет, закончилась пресловутая опекунская деятельность певицы, Бритни снялась в ряде документальных фильмов, посвященных ее судебным тяжбам и попыткам добиться свободы. Однако многие из них она подвергла критике.