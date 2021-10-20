Буду ревновать: Джамала сделала внезапное признание о партнере и вылете из "Танцев со звездами 2021"

В прошлое воскресенье, 17 октября во время седьмого прямого эфира "Танцев со звездами 2021" стали известны имена двух пар, которые навсегда покинули проект . Среди них оказались Джамала и ее партнер Антон Нестерко. Для певицы участие в самом танцевальном проекте страны стало настоящим вызовом и проверкой на прочность.

"Я снова победила. Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы, но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня овладевать совершенно новым стилем", – написала Джамала.

В каждом из 7-ми эфиров Джамала была совершенно разной (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица отметила, что на главном паркете страны статус, регалии и прошлые достижения не имеют значения. Зато здесь ценится труд и искренность, которую певица демонстрировала в своих номерах, движениях и па, словах и эмоциях.

Джамала призналась, что нашла на проекте настоящих друзей и с одним из них одновременно даже покинула шоу. Речь идет об украинском каратисте и олимпийском чемпионе Станиславе Горуне.

Особо тепло и трепетно звезда обратилась к своему партнеру и высоко оценила его мастерство.

"Уже жду следующий сезон, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше! Ты – настоящее открытие, "Танцы со звездами" давно не видели танцовщика твоего уровня", – заявила Джамала.

Певицу поддержала ее коллега Alyona Alyona – именно она в седьмом выпуске "Танцев со звездами 2021" исполнила трек, под который Джамала и Анон санцевали рэп на главном паркете страны.

"Ты великолепна, ибо душа, вложенная в работу, имеет гораздо большее значение, чем жажда победы", - написала Алена.

Джамала и Антон стали настоящими друзьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Парнер Джамала, Антон Нестерко, также был щедрым на комплименты для звезды. Он назвал ее бойцом, спортсменкой и победительницей.

"Ты справилась поистине достойно! Это были семь потрясающих и незабываемых для меня танцев! Горжусь! Великолепный Человек! Настоящий Победитель! 7-ми кратный Победитель!" – написал он в фотоблоге.