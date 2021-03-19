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Всегда буду рядом: Владимир Остапчук растрогал нежным фото с сыном-именинником

Автор: Lite

Телеведущий Владимир Остапчук трогательно поздравил с днем рождения своего сына от первого брака - Эвану-Александру исполнилось три года.

В своем Instagram звездный папа опубликовал новое фото с малышом и посвятил ему нежные строки, обещая всегда быть рядом.

На снимке Остапчук держит сына на руках, оба смотрят в объектив и счастливо улыбаются. Эван одет в красный свитер, а на ведущем - белая водолазка и коричневый пиджак.

"Любимый сын. Тебе сегодня 3, целых три года. Ты мой принц, моя гордость и моя безусловная любовь. Я всегда буду рядом и всегда буду тебя обожать. Твой папуся", - обратился к малышу шоумен.

Владимир Остапчук поздравил сына Эвана с днем рождения (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В комментариях отметилась и новая жена Владимира, нотариус Кристина Горняк.

"Папин сын! Такой же позитивный и красивый!" - написала она.

Фолловеры также присоединились к поздравлениям и отметили, что сын очень похож на папу.

  • Такой красивый, весь в папу. Вы отличный папа
  • Эван! Поздравляю! Желаю расти здоровым и счастливым!
  • Как две капли воды
  • Похож на вас, Владимир. Поздравляю малыша с праздником
  • Красивые мальчики!
  • Похож на Вас очень. Здоровья имениннику
  • Вітання!!! Дуже схожий на свого тата
  • Папина копия, даже прическа

К слову, в разделе Сториз Остапчук отвечал на вопросы подписчиков, в том числе и о детях. От первого брака с Еленой Войченко у него осталась 8-летняя дочь Эмилия и 3-летний Эван.

На вопрос "почему вы не можете нормально видеться со своими детьми" ведущий ответил, что виной всему плохие отношения с бывшей женой.

"Для этого должно быть нормальным общение 2 родителей. Мои попытки нормализировать общение пока безуспешны. Забирать и увозить - не мой вариант (хоть и законный). Хочу максимально оградить детей от стресса. Так что пока вижу их только в школе и садике по 30-50 минут пару раз в неделю. И жду решения по установлению графика посещения детей", - поделился Остапчук.

Владимир Остапчук рассказал, почему редко видится с детьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, на днях бывшая супруга Владимира Елена Войченко обвинила того в лукавстве во время рассказов о встречах с детьми. По словам женщины, шоумен видится с ними по "14 секунд для stories".

Также Войченко утверждает, что Остапчук, который в октябре 2020 года женился на нотариусе Кристине Горняк, не оказывает бывшей семье материальную помощь, а также изменял ей еще до расторжения брака. Сам же Остапчук эти обвинения опровергает.

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