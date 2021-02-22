Будущая супермодель: Синди Кроуфорд восхитила красотой на редком детском фото

Синди Кроуфорд на днях отметила день рождения: звезде исполнилось 55. В честь такого события она решила порадовать фанатов своим детским фото, на котором предстала совсем крошкой. А дополнила галерею снимком из настоящего.

"От этого... до этого во мгновение ока! Спасибо за все мои поздравления с днем рождения. Я так благодарна своей семье и друзьям. Я знаю, что каждый год, каждый день - это благословение", - написала культовая топ-модель под фото.

Синди в детстве и сейчас (фото: instagram.com/cindycrawford)

В ответ она получила невероятное количество теплых слов и поздравлений. "Ты просто ангел", "Ты светишься", "Мы любим тебя, ты каждый день - благословение, и ты продолжаешь благословлять всех нас. Твоя красота - это подарок. Спасибо, что всегда делились им", "Редкий и красивый дух", "С Днем Рождения, Богиня! Здоровья и счастья в твоей жизни", - пишут они.