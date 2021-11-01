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Будут близнецы? Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком

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Понедельник 01 ноября 2021 21:19
Будут близнецы? Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком Роузи Хантингтон-Уатли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Британская модель и экс-"ангел" Victoria`s Secret Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о своей второй беременности в августе этого года. Ни пол, ни время появления на свет ребенка она не сообщила.

Но на новом фото поклонники сумели разглядеть некоторые детали.

34-летняя модель, которая ждет малыша от своего 54-летнего возлюбленного - голливудского актера Джейсона Стэтхема - выложила в сеть новый пост. Девушка позирует в двух луках. Первый наряд составили черные брюки, рубашка, а также кремового оттенка пальто. А второй аутфит получился более соблазнительным - Роузи надела черный лаковый плащ и ботфорты.

Будут близнецы? Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком

Будут близнецы? Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком

Роузи Хантингтон-Уатли на новых фото (фото: instagram.com/rosiehw)

На первом фото хорошо видно округлившийся животик супермодели, который она нежно держит рукой. "1 или 2?", - написала возлюбленная Джейсона Стэтхема. Такой вопрос, который подразумевает, что фанаты помогут определиться с лучшим фото, часто фигурирует на просторах сети. Но фолловеры увидели в нем намек на нечто иное. Так, многие из них признались, что в первую секунду подумали о количестве детей.

"На минуту я подумала, что вы имеете в виду одного или двух младенцев!", - принялись они писать под снимками. Роузи не стала подключаться к дискуссии, оставив фанатов томиться в ожидании. Что ж, судя по размерам ее животика, правду они узнают уже очень скоро.

Напомним, первый сын пары появился на свет четыре года назад. Модель до сих пор не показывает лицо Джека крупным планом, предпочитая ракурсы, где ребенка сложно рассмотреть.

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