Бык напал на украинца-матадора на глазах у его возлюбленной: девушка была в истерике

Участник шоу "Кохання на виживання" стал "жертвой" разъяренного животного

Несколько веков назад, чтобы покорить сердце девушки, перуанские мачо выходили на арену к быку. Размахивая красной тканью перед разъяренным животным, они показывали свое бесстрашие и готовность стерпеть все во имя любви. Участник "Кохання на виживання" на Новом канале Антон испытал и свое мужество на арене с быком.

"Так как у него был первый опыт боя, к нему выпускали не взрослое животное, а молодого бычка. В Перу с такими быками тренируются подростки, которые хотят освоить мастерство корриды. Но это не значит, что бой с ним был безопасным", - рассказывает ведущий Олег Кензов.

По условиям опасного испытания, супруга "матадора" Армине должна была правильно ответить на вопросы о вкусах и пристрастиях мужа. Каждая ошибка девушки превращалась для Антона в бой с быком.

"Честно, не хотелось выходить на арену. У меня был адреналин уже оттого, что я видел бой. Смотрел на арену и думал: "Армине, отвечай правильно, потому что я не хочу идти к быку". Но пришлось выходить. Я же не трус, а нормальный мужик", - вспоминает парень.

В одном из раундов бык повалил Антона на землю.

"Я не показывал, что мне больно, поскольку Армине только от увиденного была в истерике", - говорит парень.

В "Кохання на виживання" Антон стал матадором ради возлюбленной (фото: пресс-служба Нового канала)

На большинство вопросов девушка ответила правильно. И пара получила ключ от шкатулки с деньгами. Правда, знание вкусов мужа так и не помогло им сохранить отношения.

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