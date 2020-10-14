Была проблема: Горбунов рассказал о реакции Осадчей на пикантную ситуацию с Мейхер

Юрий вспомнил о ревностном отношении жены из-за поцелуя с экс-"виагрянкой"

Юрий Горбунов не только ведущий и шоумен, а еще актер и продюсер кино и сериалов, так полюбившихся зрителям. Так, его детище, сериал "Великі Вуйки" собрал на одной съемочной площадке немало звезд, а парнершей Юрия стала сексапильная Надежда Мейхер. Именно с ней был связан пикантный эпизод, который вызвал ревность у жены ведущего, Кати Осадчей.

Так, Юрий в рамках программы 2POPODCAST рассказал о реакции второй половинки на сцену с поцелуем, которую пришлось снимать крупным планом.

"У меня была проблема в "Великих Вуйках". Была сцена, где я с Надей Мейхер должен целоваться взасос, и это должно быть крупно. Я говорю: "Катя у нас там завтра….". "А ну, ну, я слышала. Это вот эта сцена, где ты с Мейхер целоваться будешь! Но ты же не по-настоящему целоваться будешь?" Я говорю: "По-настоящему". "В смысле? Прям с языком?" Я говорю: "Но сценаристы так написали. Дело в том, что Надя тоже замужняя женщина. И я не знаю, как там у нас все сложится". Катя такая: "Ты можешь это все снять на телефон?". Вечером я прихожу, и Катя спрашивает: "Ну как там Мейхер?". "Ты знаешь…". "Что ты знаешь?!" - со смехом вспомнил эпизод из своей жизни Юрий.

Надежда Мейхер и Юрий Горбунов сыграли влюбленную пару (фото: instagram.com/nadyameiher)

Ведущий программы Потап также решил прокомментировать откровенные кадры жены Насти Каменских, но вот к постельным сценам в кино с ее участием отнесся бы настороженно.

"У нас есть паритетный договор. Мне нравиться, когда она раздевается и все смотрят. Пока она моя – мне нравится. У нас есть разговор семейный: "А если ты буде сниматься в кино и там будет постельная сцена. Ты будешь обниматься, целоваться…" - рассказал рэпер.

Напомним, что ранее Потап на каблуках покорил пластичными танцами.