Бывшая жена Потапа впервые рассказала о новом избраннике: "Это зрелые отношения"

"Я замужем была с 16, ну допустим, 35-36, не важно. Я настолько много отдала, а я отдающий максимально человек, как будто бокал наполнен был, и он опустел. Это не про плохо, это не про слезы, это когда твоя энергия отдана. Сейчас, когда я ей напитываюсь, это не про любовь, не про отдачу, это про то, что ты самодостаточный счастливый человек. Это не говорит, что я ушла в отшельники, но у меня первый раз в жизни такое состояние. Когда работаешь с артистом, ты всегда думаешь о нем, о проектах, а тут появился маленький кусочек, когда ты думаешь только о себе", – объяснила Ирина.

Она призналась, что после развода с Потапом в 2014 году сумела с ним остаться в нормальных отношениях. Расставание не сказалось на их совместном бизнесе.

Женщина добавила, что им не пришлось ничего делить, у них все было поделено. К тому же, у бывших супругов растет общий сын Андрей.

Ирина Горовая с Потапом остались в хороших отношениях после развода (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Кроме того, заговорила Ирина и о своем новом романе. Раскрывать личность своего избранника продюсер не стала, но отметила, что это "зрелые отношения".

"В таких отношениях, которые в том идеальном состоянии, о котором можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не занервничала. Вот вообще! Форму не будем излагать, но это прямо та форма, которая, мне кажется, не может быть в 20 лет, не может быть в 30. Это какие-то зрелые отношения, когда ты не нервничаешь. Не знаю, может, это у меня такой опыт был, что я все время нервничала", - рассказала Горовая.

Судя по словам Ирины, ее мужчина с ней примерно одного возраста, а с молодыми ей просто не интересно.

"Мне не интересно с молодыми. Не могу сказать, что я не могу на них смотреть: "О Боже!", но я так много дружу с мужчинами, у меня есть четкая дистанция. Я себя не расплескиваю много на уровне энергии", - заявила женщина.

Ирина Горовая счастлива в новых отношениях (фото: instagram.com/gorovaya_irina)