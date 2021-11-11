Бывший Даши Астафьевой рассекретил правду об их знакомстве: аж ноги подкосились

Пара познакомилась в офисе продюсерского центра Mamamusic - именно в этот лейбл входила группа NikitA, одной из участниц которой была Даша. Миша пришел на деловую встречу к продюсеру коллектива Юрию Никитину и тогда же впервые увидел соблазнительную звезду.

"У меня аж ноги подкосились от ее красоты… Она была без косметики, без ретуши всякой, и эта её безумная естественная красота - я просто одурел! Я тогда приехал на встречу как songwriter, потому что у меня тогда был очередной провисон и мне нужно было себя чем-то занять. И когда я увидел Дашу, я понял, какую песню мне нужно написать, чтобы ей понравиться. Это была песня "Авокадо", - вспомнил он о рождении одного из главных хитов группы NikitA.

летом этого года в программе "Светская жизнь" Крупин рассказывал, что после расставания они с Астафьевой остались в теплых отношениях и даже дружат семьями и поздравляют друг друга со значимыми датами.