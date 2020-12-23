Чапкис с двусторонней пневмонией впервые показал фото из больницы

Григорий Чапкис был госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких еще на прошлой неделе, и только сегодня легендарный 90-летний хореограф, судья "Танцев со звездами" показал фото с больничной койки, сделав селфи.

Народный артист Украины 23 декабря опубликовал снимок из палаты в своем Instagram в stories.

Артист продемонстрировал армии своих поклонников, которых на днях шокировал рассказом о болезни и признанием о страхе смерти, как он выглядит сейчас, находясь в палате в ортопедическом отделении одной из столичных клиник.

На фото видно, что у Чапкиса немножко усталый вид, но цвет лица нормальный, следы бледности не заметны. Хореограф на больничном ложе приподнял подушку, чтобы было удобнее делать селфи.

Григорий Чапкис сделал селфи на больничной койке (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Хореограф ранее отмечал журналистам, что сильно переживает за свою молодую жену (младше на 52 года), которую пообещал сделать ее счастливой, но из-за болезни не только сильно встревожил, но и подверг риску заражения.

Отметим, что Чапкису в клинике делали тесты на COVID-19, которые показали негативные результаты.

Как рассказывали врачи, причину воспалительного процесса у Чапкиса им определить не просто: это могло произойти как из-за вируса, так и из-за возраста.

Как сообщалось, ранее больной двухсторонней пневмонией Чапкис рассказал о самочувствии.