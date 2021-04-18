Я была честна до конца: участница "Холостяк-11" прокомментировала вылет из проекта

Она призналась, что поначалу на проекте действительно постоянно искала подвох - но это было не из-за неуверенности в себе.



"Да, идя на этот проект изначально я не верила в то, что могу открыться там. Я искала в каждом движении подвох, с каждой церемонией думала, что уйду. Но я думала так не потому, что неуверенная в себе была, а потому, что человек, который стал мне интересен, мог до конца неправильно меня понять. Ведь я была всегда честна с ним и понимала, что чрезмерная моя искренность и открытость могут показать меня с не очень удачной стороны возможно. Время было ограничено и подать себя, свою жизнь и свой внутренний мир, находясь в определённых рамках - это сложно", - отметила Карнаух.

Участница призналась, что по-настоящему открылась Холостяку и у нее были к нему чувства.



"Я знаю, чего хочу! И я хотела, чтоб это увидел и мужчина рядом со мной. Я открыла свое сердце и не побоялась этого. Я подпустила близко человека к себе. А по-другому и не смогла. Тогда зачем бы это все нужно было?.. В тот вечер я почувствовала разочарование, когда мне было сказано, что настоящая, искренняя, готовая на отношения и семью, но..." - рассказала девушка.

Юлия Карнаух покинула шоу "Холостяк-11" после 7 выпуска (фото: instagram.com/julia_lukovskaya_)

При этом Юлия поняла причины произошедшего и сделала выводы. Она не жалеет о таком опыте и не обижается на Заливако.



"Этот проект для меня в первую очередь про отношения. А отношения для меня - это быть честным. Я была честна перед Мишей до конца. И не жалею об этом. А отношения это и поддержка, о которой я так часто упоминала. Когда видишь любимые глаза напротив, которые говорят тебе "Я с тобой!", когда всё и все против тебя. Мне этого достаточно, чтобы чувствовать иногда себя слабой и женщиной в конце концов. Нести ответственность за себя и свою жизнь я могу, мне не привыкать. Речь о другом ведь шла... Я для себя поняла причины, почему все так получилось и сделала выводы. Я рада, что была там. И рада, что был Миша там. Он дал мне возможность быть такой, какая я есть. У меня нет чувства обиды к нему. Только благодарность", - призналась Карнаух.

Она также поблагодарила своих поклонников и команду проекта за поддержку.



"Но больше всего мне очень приятна ваша колоссальная поддержка, мои хорошие!!! Я читаю каждое смс и у меня слезы от того, как тепло вы меня приняли. Вы все невероятно прекрасные!!! Спасибо вам огромное! Также я благодарна всей команде проекта "Холостяк" за то, что тогда выбрали меня, увидели, что мне нужно было быть именно в этом сезоне. Я ни капли не жалею, что пришла тогда на кастинг! Я прожила интересное время для себя! И самое главное, что поняла - Я достойная! И впереди у меня светлое новое будущее", - подытожила Юлия.