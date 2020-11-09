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Чудесная семья: Илона Гвоздева восхитила фанатов трогательными снимками с мамой

Автор: Lite

Хореограф восхитила сеть мудростью

Илона Гвоздева призналась, кого считает фаворитами на "Танцах со звездами 2020", а сама танцовщица и хореограф пока что полностью сосредоточилась на семье. Илона недавно стала мамой во второй раз, у Гвоздевой родился сын Доминик. Все свободное время хореографа теперь принадлежит этому парню.

А вот какой мамой Илона хочет быть для своих детей, она рассказала в своем микроблоге. Свой рассказ Гвоздева проиллюстрировала трогательными снимками со своей семьей, на одном черно-белом фото Илона с братом еще совсем крошки, а мама и папа танцовщицы молодые. На остальных снимках Илона уже взрослая с красавицей-мамой, внучка Рия тоже здесь, на одном из фото.

Илона Гвоздева и ее семья (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

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"Должна ли Мама быть тебе подругой? Не знаю как вас, но меня этот вопрос мучал всю жизнь, до тех пор пока сама не стала мамой.

Я считаю, что Мама - эта та женщина, которая должна всегда оставаться авторитетом, примером для подражания, которая всегда поможет мудрым советом, поделится жизненным опытом, но при этом:

  • чувствует границы
  • не поучает
  • не токсична
  • не соперничает с дочкой
  • не пытается слепить из дочки то, чего сама не добилась

Это лично мое мнение и именно так я буду стараться выстраивать отношения со своей дочерью, а как думаете вы?", - написала Илона.

Напомним, недавно Илона Гвоздева шокировала поклонников вызывающим макияжем.

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