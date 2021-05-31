Чувственная и своевольная: Мейхер в боди и сетчатых колготках вызвала фурор в сети

Эффектный чорно-белый кадр Надежда сопроводила серьезным философским постом-посылом. Она замотивировала оптимистичным взглядом на поиск собственного жизненного пути.

"Наше Будущее, это уверенность в поступках, мыслях, мечтах, событиях, оставивших яркий отпечаток прошлого... Но даже если что-то не сбывается - главное проанализировать, почувствовать: это потому, что не хватало уверенности, или потому, что Вам был предоставлен более интересный путь — Ваш путь. Это не значит, что он будет легче (зачастую, он сопровождается множеством сложностей), но это значит, что он даст Вам возможность не только максимально развить Ваш потенциал, но получить истинное удовольствие, а наблюдающим - толчок и вдохновение. Наше Будущее— это возможность здесь и сейчас стать хозяином своей Судьбы..." - заверила мудрая артистка.

Надежда Мейхер восхитила пикантным образом (фото: instagram.com/nadyameiher)

Поклонники артистки восхитились ее мудростью и тонким восприятием жизни, и не смогли устоять перед атмосферным кадром. Под постом коллеги даже отметились экс-"виагрянки" Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.