Чувствую неимоверное счастье: Илона Гвоздева умилила нежными фото с доченькой

После вылета из "Танцев со звездами 2020" Илона Гвоздева, которая беременна во второй раз, смогла наконец посвятить все свое время подготовке к появлению на свет нового члена семьи, а также уделить больше внимания 4-летней дочери Валерии. Хореограф с удовольствием делится в сети милыми семейными фото и полезными советами и мыслями.

Так, Илона опубликовала в Instagram трогательную подборку фотографий с доченькой и рассказала о том, что для нее материнство.

На снимках звезда паркета запечатлена вместе с малышкой Рией, как девочку называют в семье, в разных местах и ситуациях. Все кадры так и излучают любовь и счастье!

"Быть Мамой-это... Для меня быть мамой-это самая важная и сложная миссия в моей жизни, это постоянный стимул к совершенству, мотивация идти всегда дальше, как бы не было тяжело и что бы ни случилось, быть примером всегда и во всем для дочери, в вопросах воспитания следовать исключительно материнской интуиции и жизненному опыту. Когда в моей жизни появилась это чудо, все словно перевернулось с ног на голову, ровно в эту же минуту я осознала, что теперь я не одна,теперь вся моя жизнь так или иначе вращается вокруг этой малышки и это кайф. Для этой крошки я целый мир", - поделилась Гвоздева.

Илона также призналась, что с волнением ждет рождения сыночка, ведь это будет совершенно новый для нее опыт.

"С каждым новым годом жизни я открываю в себе и в своей доченьке все новые и новые главы нашей жизни, мы играем, растём, учимся, ссоримся, миримся, находим друг другу подход, словно ключник ищет замок, и каждый день наполняется смыслом. Сейчас я в предвкушении появления новой жизни и сыночка и вскоре я стану мамой двоих деток,чувствую неимоверное счастье и волнение одновременно, знаете почему, потому что я вроде бы уже знаю как быть мамой Доченьки, но абсолютно не знаю, как быть мамой сына", - откровенно написала танцовщица.

Илона Гвоздева показала милые и трогательные кадры с дочерью Валерией (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Подписчики умиляются нежными фото и заверяют Гвоздеву, что она просто прекрасная мама.

Ти ідеальна мама, приклад для багатьох, пишаюсь тобою

Очень теплые фото

Скажу вам як мама і доньки і сина, таких вже дорослих і таких маленьких для мене (синові 18, а доньці майже 17). Син - це оберіг і захист для матері, а донька - це найкраща подруга на все життя.

Я мама и доченьки и сыночка! Это как два разных континента, но и там и там хорошо

Быть мамой, как доченьки, так и сыночка круто и одинаково, так как они для мамы самые лучшие ангелочки. Отличие только в мимишности нарядов. Девочки, конечно, в этом выигрывают

Есть конечно свои ньюансы но в целом быть хорошей мамой это круто!!

Напомним, что ранее Илона Гвоздева рассказала о формировании семейного бюджета и тратах.

К слову, беременная Илона Гвоздева разоткровенничалась, почему никогда не будет фотографироваться обнаженной и как ее муж относится к откровенными фото.