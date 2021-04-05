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Не дали отключиться: Сергей Бабкин экстренно попал в больницу с травмой

Автор: Lite

Сергей Бабкин в феврале сделал офтальмологическую операцию в Вене, которая прошла в два этапа, и теперь восстанавливается в Украине. Невзирая на проблемы со здоровьем, музыкант успевал активно работать, например, стал тренером "Лиги смеха" и выпустил новый трек. Но вот, у артиста вновь случилась неприятность – он травмировал голову во время поездки на велосипеде.

Певец впервые в жизни опрометчиво не надел шлем и отправился на велопрогулку налегке. Подробностями инцидента он поделился в Instagram.

Сергей опубликовав фото из больницы, на котором отчетливо видно пластырь на голове в месте ушиба, и сообщил поклонникам некоторые детали случившегося. Музыкант заверил, что сейчас чувствует себя нормально, а все благодаря верным и заботливым друзьям. Именно они не дали ему потерять сознание и быстро вызвали скорую помощь.

"Таких ошибок я больше совершать не буду и вам не советую. Берегите себя", - обратился к фанам артист.

Скриншот фото (instagram.com/babkin_official)

Стоит отметит, что Сергей любит различные активности, закаляется, бегает даже в мороз, занимается йогой и медетациями. Как-то он признался, как начал закаляться и дал советы тем, кто хочет повторить его опыт.

Впервые певец нырнул в прорубь случайно, после второга раза заболел и лишь третий раз, когда окунулся с единомышленниками, увенчался успехом. Поэтому артист советует начинать закалку в компании, а не поодиночке.

Напомним, что ранее Сергей Бабкин рассказал, что многократно изменял жене и как ему удалось переосмыслить свои поступки, а паре – сохранить отношения и достойно пройти непростое испытание.

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Новости Украины Сергей Бабкин
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