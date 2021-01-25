Дан Балан внезапно интимно поздравил Кароль с днем рождения: дорогая

Тина Кароль 25 января празднует день рождения, и в этом году певице исполнилось 36 лет. Она отметила праздник на съемочной площадке проекта "Голосу країни 2021". Многие почитатели шоу расстроились, что в этом году не увидят в судейком кресле Дана Балана, ведь за их флиртом с украинской поп-дивой с интересом наблюдали поклонники проекта. Но молдавский хитмейкер совсем не забыл об особенном дне в жизни артистки и трогательно поздравил ее днем рождени.

Дан опубликовал совместное эффектное фото с Тиной в Instagram. На портретном снимке артисты прижались поближе друг к другу и смотрят в камеру.

"Happy Birthday, darling (С днем рождения, дорогая – перевод с английского)", - трогательно и интимно подписал совместное фото с украинской поп-дивой певец.

Дан Балан взорвать сеть фото с именинницей Тиной Кароль (фото: instagram.com/danbalan)

Поклонники экранной пары тут же назвали нежный снимок и слова артиста шок-контентом, настолько их впечатлило публичное поздравление Дан. Фаны артистов не оставляют надежды, что те могут быть вместе за пределами съемочной площадки.

Сегодня всемирный шоковый день

Ущипните, прошу

Это был бальзам на душу! "Голос" без Дана даже смотреть не стали!

Умеешь ты заинтриговать, Дан, теперь все опять будут думать, что у вас роман

Тина Григорьевна, мы ждем репост или хотя бы коммент

Дан сделал наш день

"Дарлинг" - как много в этом слове для сердца чуткого сплелось

Не знаю, что у них там происходит, но со стороны кажется, что они созданы друг для друга. Такая магия

Напомним, что ранее простой парень из Черновцов Артем Паучек покорил сердца всех судей гуцульской песней в модной аранжировке.