Дан Балан раптово інтимно привітав Кароль з днем народження: дорога
Тіна Кароль 25 січня святкує день народження, і в цьому році співачці виповнилося 36 років. Вона відзначила свято на знімальному майданчику проекту "Голосу країни 2021". Багато прихильників шоу засмутилися, що в цьому році не побачать в суддівському кріслі Дана Балана, адже за їх фліртом з української поп-дівою з цікавістю спостерігали шанувальники проекту. Але молдавський хітмейкер зовсім не забув про особливий день в житті артистки і зворушливо привітав її з днем народження.
Дан опублікував спільне ефектне фото з Тіною в Instagram. На портретному знімку артисти притиснулися ближче один до одного і дивляться в камеру.
"Happy Birthday, darling (З днем народження, дорога – переклад з англійської)", - зворушливо і інтимно підписав спільне фото з українською поп-дівою співак.
Дан Балан підірвати мережу фото з іменинницею Тіною Кароль (фото: instagram.com/danbalan)
Шанувальники екранної пари тут же назвали ніжний знімок і слова артиста шок-контентом, настільки їх вразило публічне привітання Дана. Фани артистів не залишають надії, що ті можуть бути разом за межами знімального майданчика.
- Сьогодні всесвітній шоковий день
- Ущипніть, прошу
- Це був бальзам на душу! "Голос" без Дана навіть дивитися не стали!
- Вмієш ти заінтригувати, Дан, тепер всі знову будуть думати, що у вас роман
- Тіно Григорівно, ми чекаємо репост або хоча б комент
- Дан зробив наш день
- "Дарлінг" - як багато в цьому слові для серця чуйного сплелося
- Не знаю, що у них там відбувається, але з боку здається, що вони створені один для одного. Така магія
Нагадаємо, що раніше простий хлопець з Чернівців Артем Паучек підкорив серця всіх суддів гуцульською піснею в модному аранжуванні.