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Дан Балан раптово інтимно привітав Кароль з днем народження: дорога

Новость на русском → Понеділок 25 січня 2021 16:37
Дан Балан раптово інтимно привітав Кароль з днем народження: дорога Тіна Кароль та Дан Балан (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль 25 січня святкує день народження, і в цьому році співачці виповнилося 36 років. Вона відзначила свято на знімальному майданчику проекту "Голосу країни 2021". Багато прихильників шоу засмутилися, що в цьому році не побачать в суддівському кріслі Дана Балана, адже за їх фліртом з української поп-дівою з цікавістю спостерігали шанувальники проекту. Але молдавський хітмейкер зовсім не забув про особливий день в житті артистки і зворушливо привітав її з днем народження.

Дан опублікував спільне ефектне фото з Тіною в Instagram. На портретному знімку артисти притиснулися ближче один до одного і дивляться в камеру.

"Happy Birthday, darling (З днем народження, дорога – переклад з англійської)", - зворушливо і інтимно підписав спільне фото з українською поп-дівою співак.

Дан Балан раптово інтимно привітав Кароль з днем народження: дорога

Дан Балан підірвати мережу фото з іменинницею Тіною Кароль (фото: instagram.com/danbalan)

Шанувальники екранної пари тут же назвали ніжний знімок і слова артиста шок-контентом, настільки їх вразило публічне привітання Дана. Фани артистів не залишають надії, що ті можуть бути разом за межами знімального майданчика.

  • Сьогодні всесвітній шоковий день
  • Ущипніть, прошу
  • Це був бальзам на душу! "Голос" без Дана навіть дивитися не стали!
  • Вмієш ти заінтригувати, Дан, тепер всі знову будуть думати, що у вас роман
  • Тіно Григорівно, ми чекаємо репост або хоча б комент
  • Дан зробив наш день
  • "Дарлінг" - як багато в цьому слові для серця чуйного сплелося
  • Не знаю, що у них там відбувається, але з боку здається, що вони створені один для одного. Така магія

Нагадаємо, що раніше простий хлопець з Чернівців Артем Паучек підкорив серця всіх суддів гуцульською піснею в модному аранжуванні.

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