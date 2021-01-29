Дар от Вселенной и родителей: Каменских растрогала до слез нежным клипом, который ждал отец

Настя Каменских после тяжелой утраты отца, решила досрочно презентовать особую песню "Почуття" и клип на нее, который с нетерпением ожидал ее папа, но, увы, не дожил до памятного дня. Так, тизер появился на странице артистки в соцсети, на полная версия – на ее официальном YouTube-канале.

В новой видеоработе Настя воспела силу любви. Это сокровенное признание влюбленной невесты, которая переживает свой особенный день. На экране можно увидеть маму Насти – Лидию Петровну. Видео уже доступно на YouTube.

"Почуття" - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни. "Почуття" - ода влюбленным и любящим", - подписала тизер певица.

"Настя, я тебя пою", - оставил трогательный комментарий под спойлером премьеры Потап.

Первые слушатели и зрители уже успели оценить знаковую для Насти работу.

Очень трогательная песня

До мурашек

Вам очень идут украинские песни! Вы прекрасны

У меня мурашки по коже... Слезы на глазах. Очень красивые слова и чудесное исполнение

Очень чувственно и красиво

Так нежно и трогательно

Это невероятно!

Очень, ну прям очень красиво

"Любовь - лучшее украшение. Именно она окрыляет нас и дает бесконечное вдохновение. Такие чувства и эмоции - это те сокровища, и драгоценности, которые останутся с нами навсегда, где бы ни были, как бы мы ни жили", - идет речь в подписи к клипу на YouTube.

"Надеюсь, что вам понравилась эта работа. Обнимите своих родных и любимых, скажите им искренние слова любви и благодарности, ведь они самое дорогое, что мы имеем в жизни. Крепко обнимаю", - оставила комментарий с пожеланиями певица.

Настя Каменских презентовала трогательный клип-посвящение

Напомним, что ранее Настя призналась, что ее папа Алексей Иосифович очень ждал выход именно этой особой видеоработы, ему очень нравилась песня. Расстроенная артистка хотела отменить премьеру, но затем решила выпустить знаковый клип.