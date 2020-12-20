Даша Астафьева обнажила грудь и сделала личное признание: впервые случилось в двадцать лет

Даша Астафьева умеет интеллигентно провоцировать свою аудиторию посредство эстетичных эротических фотосетов и арт-проектов, для которых снимается в пикантных нарядах и образах. Артистка давно снискала справедливую славу одной из самых горячих представительниц украинского шоу-бизнеса, и раз за разом подтверждает этот статус. Все, за что не взялась бы звезда, выглядит в ее исполнении сексуально и соблазнительно. Даша решила полакомиться суши и превратила трапезу в настоящее эротическое действо.

Артистка в корсетном наряде с весьма откровенным и далеко не скромным декольте с нескрываемым наслаждение принялась за блюдо японской кухни.

"Первые суши в моей жизни случились лет в двадцать. Получается, пятнадцать лет назад! На ужине с друзьями я, девочка из провинции, сказав, что миллион раз уже пробовала, что у нас, в Орджоникидзе есть много суши-баров, взяла палочками шарик васаби, и сказала, что эти, мои самые любимые ... Попробовала тогда только те, зелененькие и долго молчала. Дня два... (поймут аллергики)", - поделилась воспоминанием Даша.

Даша эротична полакомилась суши (фото: instagram.com/da_astafieva)

А вот в InstaStories Даша поделилась одними из последних фото в телефоне. Оказалось, что на гаджете девушки сохранены исходники ее фотосета топлес в прозрачных колготах и черных ботфортах.

Даша Астафьева показала содержимое телефона (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее Даша Астафьева поделилась эффектным видео в откровенных образах и топлес, а также рассказала о своих детских запретных шалостях.