Запрещенное будоражит: Даша Астафьева топлес и в откровенных образах обожгла страстью

35-летняя Даша Астафьева умеет сделать так, чтобы у ее поклонников буквально закипела в жилах кров – ее откровенные фотосеты никого не могут оставить равнодушным, а аппетитные и женственные формы будоражат умы не только мужчин. Очередной горячий и одновременно изысканно-эротичный фотосет тому яркое подтверждение. В Instagram она опубликовала жаркое видео бэкстейджа и продемонстрировала точеные аппетитные формы и роскошные пикантные наряды.

Певица позировала в эффектных образах от украинского дизайнера Елены Кондратовой. На некоторых кадрах она запечатлена топлес, прикрывая грудь руками в золотых перчатках.

В подписи к ролику Даша предложила поклонникам угадать, что из перечисленного в списке будоражило ее в детстве:

"Запрещенное в детстве, по сей день будоражит:

мочить манту

лизать металлические поверхности на морозе

смотреть на сварку

Было?! Тому, кто первый угадает, что было моим любимым, достанется подарок от меня", -пообещала артистка.

Фаны звезду тут же ринулись делать ей искренние комплименты.

Даш, ну невозможно красивая

Боже, Даша....самая красивая!

О, Боже! Что за Богиня?! С ума сойти

Превосходна

Самая красивая! Глаз не отвести!

На это можно смотреть вечно. Шикарно

Какая бомбическая

Напомним, что ранее Даша Астафьева случайно показала грудь на съемках новогодней передачи.