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Запрещенное будоражит: Даша Астафьева топлес и в откровенных образах обожгла страстью

Новина українською → Понедельник 14 декабря 2020 20:46
Запрещенное будоражит: Даша Астафьева топлес и в откровенных образах обожгла страстью Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

35-летняя Даша Астафьева умеет сделать так, чтобы у ее поклонников буквально закипела в жилах кров – ее откровенные фотосеты никого не могут оставить равнодушным, а аппетитные и женственные формы будоражат умы не только мужчин. Очередной горячий и одновременно изысканно-эротичный фотосет тому яркое подтверждение. В Instagram она опубликовала жаркое видео бэкстейджа и продемонстрировала точеные аппетитные формы и роскошные пикантные наряды.

Певица позировала в эффектных образах от украинского дизайнера Елены Кондратовой. На некоторых кадрах она запечатлена топлес, прикрывая грудь руками в золотых перчатках.

В подписи к ролику Даша предложила поклонникам угадать, что из перечисленного в списке будоражило ее в детстве:

"Запрещенное в детстве, по сей день будоражит:

  • мочить манту
  • лизать металлические поверхности на морозе
  • смотреть на сварку

Было?! Тому, кто первый угадает, что было моим любимым, достанется подарок от меня", -пообещала артистка.

Фаны звезду тут же ринулись делать ей искренние комплименты.

  • Даш, ну невозможно красивая
  • Боже, Даша....самая красивая!
  • О, Боже! Что за Богиня?! С ума сойти
  • Превосходна
  • Самая красивая! Глаз не отвести!
  • На это можно смотреть вечно. Шикарно
  • Какая бомбическая

Напомним, что ранее Даша Астафьева случайно показала грудь на съемках новогодней передачи.

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