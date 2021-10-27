Даша Астафьева порвала с женихом после 5 лет отношений: "красивая одинокая женщина"

"Я могу рассказать, что теперь красивая одинокая женщина", - ошеломила новостью 36-летняя артистка, которая прочно закрепила за собой звание секс-символа украинского шоу-бизнеса.

При этом модель и певица отметила, что с уже экс-возлюбленным они остались друзьями - "как и все нормальные люди".

Даша Астафьева и Артем Ким (фото: instagram.com/da_astafieva)

Что послужило причиной расставания, Даша не стала раскрывать, и не захотела вдаваться в подробности личной жизни.

О расставании с Кимом она говорила, сохраняя приподнятое настроение, и даже с ироний реагировала на шутки ведущего о внезапных шансах.

Видео: Даша Астафьева рассказала о расставании с возлюбленным

Напомним, перед этим Астафьева в интервью сознавалась о мечтах о свадьбе со своим возлюбленным и детях.

Встречаться с Артемом артистка начала в 2016-м, а через год он сделал Даше предложение. Но уже в 2017 году в планирование создать семью пара была вынуждена вносить коррективы - из-за начала судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Так, Артем Ким, который является сыном экс-президента "Энергоатома", стал подозреваемым в пособничестве в завладении группой лиц 27,94 млн грн Южноукраинской АЭС. Это произошло во время двух закупок в ООО "Арстрейд" и ПАО "Унис Трейд". Само дело тянулось с 2012 года.

Ким-младший некоторое время был под домашним арестом, у него также был запрет на выезд из страны.

Даша Астафьева и Артем Ким пять лет были вместе (фото: instagram.com/da_astafieva)