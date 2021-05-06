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Деми Мур трогательно поздравила младшую дочь с помолвкой: самый счастливый день

Новина українською → США, Четверг 06 мая 2021 22:27
Деми Мур трогательно поздравила младшую дочь с помолвкой: самый счастливый день Деми Мур с дочерью и ее будущим мужем (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Деми Мур не удержалась от трогательного поста в честь помолвки ее младшей дочери - 27-летней Таллулы.

Счастливая мама написала восторженный пост и сопроводила его нежным общим фото с молодоженами.

"Поздравляю мою девочку и ее очаровательного возлюбленного с помолвкой! С счастливым днем для всей семьи ", - написала 58-летняя актриса. На снимке молодожены ее нежно целуют в щеки, а сама Деми просто светится от счастья. На втором фото в галерее Мур продемонстрировала скрины их семейной видеовстречи, где дочь и ее парень объявили о решении и показали кольцо с крупным бриллиантом.

Деми Мур трогательно поздравила младшую дочь с помолвкой: самый счастливый деньДеми Мур трогательно поздравила младшую дочь с помолвкой: самый счастливый деньДеми Мур и семья счастливы (фото: instagram.com/demimoore)

Столь радостный пост вызвал в сети бурную реакцию: фолловеры присоединились к поздравлениям и поблагодарили за такие чудесные новости.

Напомним, само известие сообщила миру Таллула несколько дней назад. Девушка опубликовала серию фотографий, где парень по традиции встал на одно колено, протягивая кольцо возлюбленной. "С абсолютной уверенностью", - написала под снимками молодая невеста. А позже показала великолепное помолвочное кольцо с крупным драгоценным камнем. "Руки все еще трясутся. Я невеста!", - написала она.

Будущий муж дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур - 31-летний режиссер Диллан Басс. Роман пара стала афишировать, начиная с февраля 2020-го, публикуя совместные фото в соцсетях. Звездный отец и сестры уже также успели выразить свои восторги по поводу радостного события.

Ранее Деми Мур рассказала о своих необычных чувствах к новой жене Брюса Уиллиса.

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