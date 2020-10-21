Дерзко и стильно: Надя Дорофеева показала, с чем носить ультрамодные сапоги

Надя Дорофеева – пример для подражания для многих поклонниц, при выборе одежды - в том числе. В каждом новом луке певица удачно сочетает предметы гардероба и смотрится одинако шикарно как в юбках и платьях, так и в джинсах и шортах. Девушка умеет подобрать нужные аксессуары, так что фолловерам ее Instagram остается только учиться у певицы и оставлять комментарии-восхищения.

Вот и на этот раз Надя поделилась снимком в стильном луке: ультрамодные сапоги на толстой подошве, мини-юбка в черно-белую гусиную лапку, черный лонгслив и, в завершение образа, – стильный кожаный пиджак оверсайз.

Даже маникюр звезды выполнен в тон наряду. Яркой деталью на снимке стала только розовая многоразовая кружка для кофе - и красиво, и помощь планете.

Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, что недавно Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отправилась на отдых в Турцию. Оттуда певица неустанно делилась снимками, фото в купальнике и коротких джинсовых шортах особенно понравились фанатам.