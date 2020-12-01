Белла Хадид взорвала сеть аппетитными формами в дерзком мини-платье

Модель показала новый образ

Белла Хадид не устает удивлять сеть новыми стильными и жаркими образами. В этот раз модель примерила соблазнительное мини-платье светло-зеленого оттенка. Благодаря глубокому вырезу на груди, а также облегающему фасону оно продемонстрировало сразу все достоинства фигуры 24-летней звезды. Дополнили лук Беллы черная стеганая сумочка от Michael Kors на цепочке, золотое колье, крупные серьги с леопардовым принтом, а также массивный браслет. Макияж она сделала легкий, а волосы заплела в замысловатую прическу, оставив у лица пару косичек. Получилось стильно и дерзко, вполне в духе младшей Хадид.



Белла в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, пока Белла красуется в новом горячем образе, Джиджи Хадид решила вновь показать семейные фото. В этот раз она продемонстрировала несколько фото с периода беременности. Причем на снимках компанию ей составил и отец малышки - возлюбленный Джиджи Зейн Малик. Милые кадры Джиджи подписала: "Август, ждем нашу девочку". В ответ сеть взорвалась комментариями, называя их идеальной парой и семьей.



Джиджи и Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

Напомним, ранее мы писали, какие пуховики предпочитают звезды в этом сезоне. Белла Хадид вместе со своей мамой выбрали необычные куртки.