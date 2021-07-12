Девушка-мечта: Кендалл Дженнер покорила идеальной фигурой в соблазнительном наряде

Кендалл Дженнер показывает образы редко, но метко. В этот раз модель отправилась на вечернее мероприятие в стильном и соблазнительном луке.

Кендалл позирует в необычном костюме: длинном топе без бретелей, а также легинсах из клетчатой ткани, которая кажется полупрозрачной из-за бежевых вставок. Облегающий наряд выгодно подчеркнул фигуру супермодели: тонкая талия, точеные руки и ноги, а также пышная грудь… Кукольные параметры модели вызвали в рядах ее фанатов настоящий фурор.

Детали образа Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Только на одну ночь", - заинтриговала Кендалл фанатов. "Ты просто мечта", "Это невероятная красота", "Черт, ты великолепна", "Вау", "Королева", - засыпали они комментариями одну из младших сестер семейства Кардашьян-Дженнер.

К слову, Кендалл решила немного изменить свой стиль: стилист по волосам Иринель Леон (Irinel de León) сделала ей удлиненное каре. Для вечера волосы уложили в объемную укладку, которая сделала Дженнер почти неузнаваемой. Макияж также был более выразительным, чем обычно: визажистка Мэри Филлипс сделала акцент на губах и глазах одновременно. Получилось соблазнительно и стильно!