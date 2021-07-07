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Идеально на лето: Кендалл Дженнер показала "сочный" total look на выход

Новина українською →
США, Среда 07 июля 2021 19:28
Идеально на лето: Кендалл Дженнер показала "сочный" total look на выход Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер - одна из младших сестер знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер - известна своим особым стилем. В отличие от кричащих соблазнительных нарядов, которые выбирают Ким и Кайли, она обожает простой крой, оверсайз и многослойность.

Новый наряд, который девушка выбрала для выхода в свет, получился невероятно удачным. Стоит взять на заметку!

Несмотря на то что Кендалл показала только фрагмент своего аутфита, главные его детали можно отлично рассмотреть. Модель предпочла классические брюки со стрелками, которые дополнила изысканными лодочками и объемной сумочкой. Главная изюминка наряда - цвет. Все вещи Кендалл подобрала в сочном оранжевом оттенке. Образ мгновенно из делового стал летним и беззаботным. В таком наряде Дженнер отправилась на баскетбол, по всей видимости, чтобы поддержать своего парня.

Идеально на лето: Кендалл Дженнер показала &quot;сочный&quot; total look на выходДетали лука Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, Кендалл обожает "солнечные" цитрусовые оттенки, особенно если дело касается аксессуаров. Не так давно она показала, что желтая сумочка от Burberry, по форме напоминающая дольку лимона, отлично впишется в любой образ.

Также модель демонстрировала, что страсть к оранжевому отразилась и на выборе бикини.

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