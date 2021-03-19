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Дикая красота: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в образах соблазнительных наездниц

Новина українською → США, Пятница 19 марта 2021 17:28
Дикая красота: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в образах соблазнительных наездниц Ким Кардашьян с Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян любит привлекать многочисленных сестер к своему бизнесу. В этот раз знаменитость решила сделать коллаборацию с одной из младших, 25-летней супермодели Кендалл Дженнер.

Ким и Кендалл стали лицами новой коллекции парфюмов и снялись в соблазнительной фотосессии, которая появилась в блоге телезвезд.

Ким и Кендалл позируют в одинаковых образах, классических для верховой езды: бриджы песочного оттенка, высокие замшевые сапоги, а также горячая деталь - корсеты с глубоким вырезом, которые подчеркивают формы девушек и тонкие талии. Из аксессуаров они также надели короткие перчатки.

Дикая красота: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в образах соблазнительных наездницДикая красота: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в образах соблазнительных наездницДикая красота: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в образах соблазнительных наездницДикая красота: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в образах соблазнительных наездниц

Ким Кардашьян с Кендалл Дженнер для новой кампании (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как Ким, так и Кендалл сделали безупречный мейк-ап с коричневыми smoky, а также пухлыми губами бежевого оттенка. Волосы звездам уложили легкой волной, распустив по плечам. Сестры позируют на фоне дикой природы, держа лошадей под уздцы. Выглядят они вместе очень гармонично и соблазнительно.

"Скоро в наличии: Kendall от @KKWFRAGRANCE: три новых аромата, вдохновленных любовью @KendallJenner к природе и верховой езде. Эти ароматы настолько отличаются от всего, что мы когда-либо делали для KKW Fragrance. У Кендалл совершенно другие ароматы, чем у меня. Они такие шикарные и богатые! Каждый, кто их нюхает, пристрастился к ним. Оливковый, янтарный и синий чалый в наших популярных флаконах объемом 30 мл. Ассортимент универсален и уникален, и я не могу дождаться, когда все их почувствуют", - написала Ким.

Ранее Ким Кардашьян показала стильный образ в весеннем оттенке.

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