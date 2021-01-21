Диснеевская принцесса: Барбара Палвин в роскошном образе покорила неземной красотой

Барбара Палвин - одна из самых популярных моделей в мире и один из самых нестандартных "ангелов" Victoria's Secret - активно ведет свой блог в сети Instagram. Девушка с удовольствием выкладывает туда новые серии сериала, который они задумали вместе с бойфрендом модели - Диланом Спроусом. Также 27-летняя красавица любит показывать бьюти-процедуры, а также спрашивать совета у своих подписчиков.

Новый образ Барбары (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Сейчас ее волнует тема длины волос: девушка никак не может решить, стоит ли ей стричься. Она предложила фанатам поучаствовать в обсуждении. Чтобы показать им, как бы она выглядела с более короткими волосами, модель выложила снимок со стильной укладкой. Легкий мейк-ап с накладными ресницами и розовыми губами, а также прическа сделали ее похожей на диснеевскую принцессу.

"Ты невероятная!", "Ох, Барбара!", "Ты должна отрастить волосы", "Пусть растут", "Ты красивая с любой прической", "Ты просто должна постричься!", "Вау, детка, ты просто неземная!", - пишут ей фанаты. Что не удивительно: красота Барбары всегда вдохновляет их на эмоциональные комментарии.

Ранее Барбара продемонстрировала, какой аксессуар стоит приобрести этой зимой.