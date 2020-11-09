Диснеевская принцесса: дочь Оли Поляковой восхитила фолловеров новым стильным образом

Оля Полякова не только сама взрывает украинский шоу-бизнес, но также не прочь, чтобы ей в этом помогла ее старшая дочь Маша. Девушка пока с профессией не определилась, но на фортепиано играет и профессионально занимается вокалом, так что у фанатов есть надежда, что однажды они будут танцевать под Машины хиты.

А пока что Маша отлично справляется с ролью модели: девушка радует фолловеров в Instagram новыми снимками, как профессиональными, так и личными. На этот раз у Маши назрел вопрос к своим подписчикам: какую подпись сделать к ее новой фотосессии в стильном белом платье. Маша позирует с распущенными волосами - и больше всего девушка напомнила своим поклонникам принцессу.

Маша Полякова готова прислушаться к фолловерам (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Диснеевская принцесса, которую еще не придумали", "Бомбическая фотосессия", "Гарна дівчина без пафосу", "Сказка!", - написали поклонники под снимками.

Напомним, что ранее 15-летняя Маша Полякова запостила фото в свежем осеннем луке. Судя по снимку, Маша готова к холодам, девушка позирует в свитшоте с принтом, бейсболке под капюшоном и трендовом широкополом пальто, широкие штаны и стильные кроссовки дополняют образ.