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Дива Монро показала себя мужчиной на архивных фото и рассекретила настоящее имя

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Четверг 25 ноября 2021 12:31
Дива Монро показала себя мужчиной на архивных фото и рассекретила настоящее имя Травести-дива Монро (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Styler

Украинская травести-дива Монро показала архивные фото студенческих и школьных времен, на котором она еще в мужском облике, а также откровенно рассказала о буллинге и издевательствах.

Эпатажная звезда поделилась личным с программой "Невероятная правда о звездах".

Травести-дива призналась, что ее с юности принимали за девушку из-за миловидного облика. Артистка также сообщила, что ее настоящее имя – Александр Федяев.

"Какие у меня брови были в 16 лет! Да еще блонда, кудри - ну такая, знаешь, активная лесбиянка. Такая девушка-девушка - мужики знакомились, машины останавливались", - поделилась Монро.

Артистка показала фото, которое было у нее на студенческом билете.

Дива Монро показала себя мужчиной на архивных фото и рассекретила настоящее имя

Так Монро выглядела в студенческие годы (скриншот с видео)

Уже тогда она перевоплотилась в образ Монро и начала выступать в клубах по ночам, а утром спешила на пары.

"Я начала выступать - волосы, макияж. Я наивно думала, что никто не видит у меня остатки косметики. На самом деле все все понимали и все знали. Но к чести моих одногруппников и преподавателей - никто не задал ни одного вопроса", - рассказала травести-дива.

Дива Монро показала себя мужчиной на архивных фото и рассекретила настоящее имяДива Монро показала себя мужчиной на архивных фото и рассекретила настоящее имя

Первый выход травести-актрисы в образе Монро состоялся в 1999 году (скриншот с видео)

Однако про издевательства и детскую жестокость она знает не понаслышке - пришлось столкнуться в школе.

"Я ощущала на себе буллинг, оскорбления. Не били, но все к тому шло. За манерность, за голос, за поведение, за то, что ты отличаешься. В принципе, можно было дать сдачи - но я всегда боялась убить. Я бы взяла кирпич и ударила так, что вынесли бы вперед ногами", - призналась артистка.

Дива Монро показала себя мужчиной на архивных фото и рассекретила настоящее имя

Монро в 11 классе (скриншот с видео)

Поэтому Монро заставляла себя промолчать, не реагировать и просто уходить от провокаторов.

Несмотря на это, звезда отметила, что у нее было довольно счастливое детство.

Ранее мы писали, что травести-дива Монро показала себя без макияжа и парика и получила множество комплиментов в сети.

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