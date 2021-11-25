Діва Монро показала себе чоловіком на архівних фото і розсекретила справжнє ім'я

Українська травесті-діва Монро показала архівні фото студентських і шкільних часів, на якому вона ще в чоловічому вигляді, а також відверто розповіла про булінг і знущання.

Травесті-діва зізналася, що її з юності приймали за дівчину через миловидний вигляд. Артистка також повідомила, що її справжнє ім'я – Олександр Федяєв.

"Які у мене брови були в 16 років! Та ще блонда, кучері - ну така, знаєш, активна лесбіянка. Така дівчина-дівчина - мужики знайомилися, машини зупинялися", - поділилася Монро.

Артистка показала фото, яке було у неї на студентському квитку.

Так Монро виглядала в студентські роки (скріншот з відео)

Вже тоді вона перевтілилася в образ Монро і почала виступати в клубах ночами, а вранці поспішала на пари.

"Я почала виступати - волосся, макіяж. Я наївно думала, що ніхто не бачить у мене залишки косметики. Насправді всі все розуміли і все знали. Але до честі моїх одногрупників і викладачів - ніхто не поставив жодного питання", - розповіла травесті-діва.

Перший вихід травесті-актриси в образі Монро відбувся в 1999 році (скріншот з відео)

Однак про знущання і дитячу жорстокість вона знає не з чуток - довелося зіткнутися в школі.

"Я відчувала на собі булінг, образи. Не били, але все до того йшло. За манірність, за голос, за поведінку, за те, що ти відрізняєшся. В принципі, можна було дати здачі - але я завжди боялася вбити. Я б взяла цеглину і вдарила так, що винесли б вперед ногами", - зізналася артистка.

Монро в 11 класі (скріншот з відео)

Тому Монро змушувала себе промовчати, не реагувати і просто йти від провокаторів.

Незважаючи на це, зірка зазначила, що у неї було досить щасливе дитинство.