UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дива Монро показала себя мужчиной на архивных фото и рассекретила настоящее имя

Автор: Styler

Украинская травести-дива Монро показала архивные фото студенческих и школьных времен, на котором она еще в мужском облике, а также откровенно рассказала о буллинге и издевательствах.

Эпатажная звезда поделилась личным с программой "Невероятная правда о звездах".

Травести-дива призналась, что ее с юности принимали за девушку из-за миловидного облика. Артистка также сообщила, что ее настоящее имя – Александр Федяев.

"Какие у меня брови были в 16 лет! Да еще блонда, кудри - ну такая, знаешь, активная лесбиянка. Такая девушка-девушка - мужики знакомились, машины останавливались", - поделилась Монро.

Артистка показала фото, которое было у нее на студенческом билете.

Так Монро выглядела в студенческие годы (скриншот с видео)

Уже тогда она перевоплотилась в образ Монро и начала выступать в клубах по ночам, а утром спешила на пары.

"Я начала выступать - волосы, макияж. Я наивно думала, что никто не видит у меня остатки косметики. На самом деле все все понимали и все знали. Но к чести моих одногруппников и преподавателей - никто не задал ни одного вопроса", - рассказала травести-дива.

Первый выход травести-актрисы в образе Монро состоялся в 1999 году (скриншот с видео)

Однако про издевательства и детскую жестокость она знает не понаслышке - пришлось столкнуться в школе.

"Я ощущала на себе буллинг, оскорбления. Не били, но все к тому шло. За манерность, за голос, за поведение, за то, что ты отличаешься. В принципе, можно было дать сдачи - но я всегда боялась убить. Я бы взяла кирпич и ударила так, что вынесли бы вперед ногами", - призналась артистка.

Монро в 11 классе (скриншот с видео)

Поэтому Монро заставляла себя промолчать, не реагировать и просто уходить от провокаторов.

Несмотря на это, звезда отметила, что у нее было довольно счастливое детство.

Ранее мы писали, что травести-дива Монро показала себя без макияжа и парика и получила множество комплиментов в сети.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес