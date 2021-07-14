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Добрынин и Квиткова рассекретили имя новорожденного сына: "новая сила любви"

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 16:28
Добрынин и Квиткова рассекретили имя новорожденного сына: "новая сила любви" Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Ольвия Агаркова

Жена экс-"Холостяка 9" Никиты Добрынина Дарья Квиткова во вторник, 13 июля, стала мамой – она родила любимому сына. Пара ранее признавалась, что не определилась с именем для малыша. Хоть на помощь и приходили многочисленные родственники, но назвать кроху родители решили после того, как впервые встретятся с ним и возьмут на руки.

И вот, счастливая Даша показала лицо мальчика и назвала в Instagram его имя.

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын", - подписала снимок с сыночком на руках счастливая молодая мама.

Папа малыша оставил смайлы-сердечки под постом любимой – для него сын был очень желанным и долгожданным. Пара не скрывает, что долго "работала" над появлением на свет малыша.

Добрынин и Квиткова рассекретили имя новорожденного сына: &quot;новая сила любви&quot;

Даша умилила фото с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита также разместил на личной странице семейное фото втроем. Он бережно держит сына на руках и смотрит с любовью в глаза любимой жене.

"Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви", - написал он.

Добрынин и Квиткова рассекретили имя новорожденного сына: &quot;новая сила любви&quot;

Даша и Никита показали трогателное фото с сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники Даши и Никиты моментально отреагировали на новости от своих любимчиков и не скрывали умиления в комментариях.

  • Милота
  • Счастья вам
  • Какой сладкий мальчик
  • Какое классное имя
  • Похож на папу, но глаза мамины
  • Мне уже кажется, что вы похожи очень с малышом
  • Вы невероятные
  • Лапочки
  • Какие же вы волшебные
  • Какой он хорошенький

Напомним, что ранее,9 июля, Никита Добрынин трогательно поздравил жену с днем рождения.

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