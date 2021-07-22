Дочь Брежневой похвасталась фигурой в коротких шортиках и предалась ностальгии

Девушка позирует на фоне живописных горных массивов и моря в лифе от белого купальника и коротких кокетливых шортиках с рюшами. На одном из кадров она расположила среди скал и набросила на плечи рубашку. С кем и когда она отдыхала в Испании, Соня не сообщала.

Соня показала фигуру на фоне морских пейзажей (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

К слову, ее звездная мама Вера Брежнева посещала Испанию весной. Она стала одной из ведущих проекта "Орел и Решка". Тогда же Вера сообщила, что в аэропорту ее задержала полиция, но детали происшествия не разглашала. К слову, соведущей экс-солистки "ВИА Гры" стала Верка Сердючка с мамой, которым досталась золотая карта.

У Брежневой и Меладзе имеется большой дом в Италии, куда часто съезжается вся большая семья звездной пары.