Дочь Оли Поляковой дала резкий отпор хейтерам: вам лечиться надо

Несколько дней назад она выложила видеоролик, в котором предстала в одном только бюстгальтере и джинсах и с высунутым языком, после чего на девушку обрушилась волна критики. Ее осуждали за вседозволенность, дерзость и бунтарство.

Учитывая, что тем видео Маша пыталась поднять важную тему любви к себе и поддержать девушек, что стесняются своего тела, ее рассердила такая реакция, и она решила отреагировать.

Рыжеволосая красотка опубликовала яркое фото с распущенными волосами, сделанное на Сицилии, где они сейчас отдыхают с мамой.

16-летняя Маша Полякова резко отреагировала на критику в сети (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Полякова-младшая резко обратилась к критикам, используя при этом нецензурную лексику.

"Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой, выставила я себя красивой и поддержала девушек, так подумайте или пройдите мимо, если вам не нравится. Но нет, люди умудряются высосать из пальца какой-то бред. Извиняюсь за слова "с х**ли вы к языку при****ись, вы его только в по*но видели, тогда вам лечиться надо"’. Просто любите себя и тогда вас полюбят другие", - написала Маша.

Большинство подписчиков поддержали девушку и оставили слова одобрения, а также восхитились красотой и цветом волос юной бунтарки.