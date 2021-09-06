Дочь Оли Поляковой удивила радикальными переменами во внешности: ее не узнать

Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша экспериментирует со стилем, причем, как в одежде, так и музыкальным. Летом девушка вместе со своей панк-группой "Швы" дала первый концерт, котрый вызвал бурные обсуждения сети. Ее звездной маме пришлось вмешаться и защищать дочь от полетевшей в нее критики. Девушка же заявила, что она борется с эйджизмом и сексизмом, а на злопыхателей старается не обращать внимания. Сейчас же дочь певицы решила перевоплотиться, и сделать это в рамках масштабного столичного фестиваля.

Так, Маша решила кардинально сменить образ ради участие в киевском фестивале комиксов и косплея Comic Con 2021. Видео в новом имидже она поделилась в Instagram Stories.

Маша примеряла голубой парик-каре, надела короткую черную юбку, белую блузку, кофту, корсетный пояс, митенки, длинные гольфы и широкий текстильный чокер. Какой именно анимэ-персонаж девушка косплеит, она не уточнила. Маша и Алиса повеселились на Comic Con 2021 К слову, вместе с сестрой на фестиваль отправилась и младшая дочь Поляковой – Алиса. Девочка предпочла не наряжаться и обойтись без перевоплощений.