Дочь Поляковой не на шутку озадачила сеть фото с певицей: "превзошла мать"

16-летней Маше Поляковой не раз говорили, что она – копия звездной мамы. Впрочем, как и артистка, выбрала музыку и выступает со своей панк-группой "Швы".

К слову, первый сольник коллектива спровоцировал скандал в сети. На помощь начинающим музыкантам пришла мама Маши, которая встала на защиту девушки и ее творческих экспериментов.