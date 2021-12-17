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Без долгих выяснений: топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефону

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Пятница 17 декабря 2021 19:34
Без долгих выяснений: топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефону Знаменитости, которые порвали отношения по телефону (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Строить отношения – задача нелегкая, но завершить их порой еще труднее.

Предлагаем подборку знаменитостей, которые решили не заморачиваться и прекратили роман с помощью короткого сообщения экс-возлюбленным.

Бен Аффлек и Ана де Армас

До того как вернуться к своей "экс" Дженнифер Лопес, Бен Аффлек завел роман со звездой фильма "Достать ножи" и бондианы Аной де Армас. Отношения пары развивались стремительно: по данным СМИ, актеры съехались, а кольцо на пальце девушки уж очень напоминало обручальное.

Но спустя непродолжительное время в сети появилась новость, что пара рассталась, причем не друзьями. Говорят, влюбленные не сошлись во взглядах на будущее, а отношения Ана порвала прямо по телефону. Месть от Аффлека не заставила себя ждать: картонную фигуру Аны, подаренную Бену детьми, он без жалости выкинул в мусорный бак.

Без долгих выяснений: топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефону

Ана решила все быстро (фото: instagram.com/ana_d_armas)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Это сегодня супружеская пара является примером верности и истинной гармонии. Но за годы отношений между Кейт и Уильямом не раз случались серьезные разборки. Однажды будущая герцогиня узнала, что ее бойфренд провел выходные в компании неизвестных девушек.

Набрав номер парня, чтобы услышать объяснения, она услышала предложение расстаться. Впрочем, этот период расставания пару только сплотил, и уже через 2 месяца влюбленные поженились.

Без долгих выяснений: топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефонуКейт и Уильям тоже не идеальны (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Тейлор Свифт и Джо Джонас

В 2008–м между певцами вспыхнул яркий, но короткий роман, который закончился таким же коротким расставанием. Тейлор, которая любит вдохновляться на песни историями из реальной жизни, описала его в треке Better Than Revenge. Артистка призналась, что прощальный разговор занял 27 секунд, и парень бросил ее по телефону.

Но как бы там ни было, такой поворот только сыграл ей на руку. Под впечатлением от отношений она написала массу хитов для альбома "Fearless", который принес ей первую премию Грэмми.

Без долгих выяснений: топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефону

Тейлор Свифт также получила прощальное смс (фото: instagram.com/taylorswift)

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Бритни Спирс только кажется правильной девушкой, готовой улаживать все мирным путем. Оказывается, отношения с отцом своих детей Кевином Федерлайном она закончила по телефону, причем в весьма дерзкой манере.

Сообщение пришло Кевину в тот момент, когда он давал интервью одному из телеканалов. И выражение его лицо отразило весь спектр эмоций от послания "любимой".

Без долгих выяснений: топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефону

Бритни Спирс тоже может быть дерзкой (фото: instagram.com/britneyspears)

Дженнифер Энистон и Джон Майер

Актриса и певец закрутили яркий, но непродолжительный роман в 2008 году. И закончили его так же стремительно. Причем к разрыву привела телефонная ссора, которая закончилась письмом от Джона о намерении все прекратить.

Дженнифер явно в обиде не осталась, так как в интервью яро защищала парня, отметив: "Мы заботимся друг о друге. Иногда в отношениях люди понимают, что им нужно сделать что–то еще, но при этом они любят друг друга. Это очень больно. Злого умысла не было. Мы разговариваем и обожаем друг друга", – заключила экс–жена Брэда Питта.

Без долгих выяснений: топ-5 знаменитостей, которые бросили любимых по телефону

Дженнифер Энистон не держит обиды на экс-бойфренда (фото: instagram.com/jenniferaniston)

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